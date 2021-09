Política É enganosa conexão entre distribuição de ivermectina e controle da pandemia em estado da Índia

Tuíte engana ao sugerir que queda no número de casos e mortes de covid-19 no estado de Uttar Pradesh, na Índia, foi causada pelo uso da ivermectina. Não existe, até o momento, comprovação científica de que o medicamento salve vidas de infectados pelo novo coronavírus É enganosa uma postagem no Twitter que sugere que a ivermectina seria responsável pela q...