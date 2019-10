Política 'É contornável', diz Eduardo Bolsonaro sobre crise no PSL Para o deputado federal, a situação não irá "contaminar" a discussão de reformas no Congresso Nacional

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, minimizou nesta segunda-feira, 14, a mais recente crise do PSL. Ele afirmou que o problema é "contornável" e não vai "contaminar" a discussão de reformas no Congresso Nacional. "Só para morte não existe solução", disse a jornalistas, depois de participar de debate sobre reforma t...