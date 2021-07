Política Áudios apontam envolvimento direto de Jair Bolsonaro no esquema de “rachadinhas” Reportagens publicadas pelo UOL revelam falas da ex-cunhada do presidente, nas quais ela afirma que Bolsonaro demitiu irmão dela porque ele se recusou a devolver a maior parte do salário de como assessor

Atualizada às 10h15 Declarações obtidas por meio de gravações inéditas apontam o envolvimento direto do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no esquema de “rachadinhas”, na época em que exercia mandatos como deputado federal, entre os anos de 1991 e 2018. Três reportagens publicadas nesta segunda-feira na coluna da jornalista Juliana Dal Piva, do UOL, ...