'Áudio de Caiado' sobre não nomeação de Ramagem é fake: ‘Não conseguiram imitar meu sotaque goiano'

O governador Ronaldo Caiado utilizou as suas redes sociais nesta quarta-feira (6) para negar a autoria de um áudio, atribuído a ele, com críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, após a não nomeação de Alexandre Ramagem para a Polícia Federal. Na mensagem postada em sua conta pessoal do twitter, Caiado afirmou que “jamais faria ...