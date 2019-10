Política Áudio atribuído a Bolsonaro mostra presidente articulando para derrubar Delegado Waldir da liderança Bolsonaristas tentam emplacar Eduardo Bolsonaro para líder do PSL na Câmara. Gravação teria sido feita na tarde de quarta-feira (16)

Áudio atribuído ao presidente Jair Bolsonaro (PSL) e publicado pelo site da revista Época e da revista Crusoé na noite da última quarta-feira (16) mostram articulação do presidente para derrubar o deputado federal Delegado Waldir (PSL-GO) do cargo de líder do PSL na Câmara. "Olha só, nós estamos com 26, falta só uma assinatura pra gente tirar o líder, tá cer...