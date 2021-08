Política Área técnica da CGU vai na contramão de ministro e decide abrir processo contra suspeita em caso da Covaxin Wagner Rosário minimiza irregularidades em contrato de R$ 1,6 bilhão, mas investigação avança; Precisa não comenta

Na contramão do discurso do ministro Wagner Rosário, bolsonarista que minimiza a existência de irregularidades no contrato da vacina Covaxin, a área técnica da CGU (Controladoria-Geral da União) decidiu pela abertura de um procedimento para eventual punição da Precisa Medicamentos, a empresa que fez a intermediação do negócio. A informação foi confirmada pelo jornal...