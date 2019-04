Política À PF, Odebrecht diz que Toffoli é o ‘amigo do amigo do meu pai’ Empresário afirma que codinome citado em e-mail para executivos da empreiteira em 2007 era do presidente do STF; pagamento não é mencionado

O empresário Marcelo Odebrecht afirmou à Polícia Federal (PF) que o codinome “amigo do amigo do meu pai”, citado em e-mails apreendidos em seu computador, se refere ao ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF). A informação consta nas explicações que o empreiteiro encaminhou após pedido de mais esclarecimentos feitos pela PF.Marcelo Odebrecht se...