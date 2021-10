Pra Fechar o Dia Socorro! Gás sobe pela 8ª vez no ano Podcast resume tudo que é notícia em Goiás em no máximo 5 minutos

Neste episódio, Marcos Carreiro conversa com a repórter Lúcia Monteiro sobre as consequências dramáticas da escalada do preço do gás. Em algumas cidades, o botijão já é encontrado a R$ 130 reais. Pra Fechar o Dia é o podcast do Popular que entrega um resumo das principais notícias goianas em no máximo 5 minutos. Vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre por volta ...