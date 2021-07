Pra Fechar o Dia é o podcast do Popular que entrega um resumo das principais notícias goianas em no máximo 5 minutos. É muita informação num tempo menor do que muito áudio recebido no Whatsapp. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre por volta das 19h.

Nesse episódio, Marcos Carreiro conversa com o repórter Luiz Phillipe Araújo, que levantou quantas capitais brasileiras cobram pela taxa de recolhimento de lixo, assunto que galvanizou as atenções em Goiânia nos últimos dias.

