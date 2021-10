Pra Fechar o Dia Gasolina mais barata? Confira o impacto do novo cálculo do ICMS Podcast resume tudo que é notícia em Goiás em no máximo 5 minutos

Nesse episódio, Marcos Carreiro conversa com a repórter Fabiana Pulcineli sobre os efeitos do projeto aprovado na Câmara dos Deputados que muda a regra do ICMS do combustível. Confira quanto o consumidor deve economizar e quanto o Estado perde de arrecadação. Pra Fechar o Dia é o podcast do Popular que entrega um resumo das principais notícias goianas em no ...