Giro 360 Podcast Giro 360 #T2E15: Os ecos da pandemia pelo Centro-Oeste Programa é fruto de uma parceria entre O Popular e a Executiva FM

Quem está acostumado ao duo entre Caio Henrique Salgado e Marcos Carreiro, volta e meia entrecortado por uma rápida fala colhida nos bastidores da política goiana, dessa vez depara com um episódio polifônico. Depois de o governador Ronaldo Caiado manifestar preocupação com a evolução da pandemia nos estados vizinhos, a dupla de apresentadores do Giro 360 ouviu colega...