Há pouco mais de um mês, num domingo, o governador Ronaldo Caiado deixou o Palácio das Esmeraldas e, no meio de uma multidão de fãs do presidente da República, condenou aquela aglomeração. "Vocês precisam ter noção de seriedade", disse, debaixo de ruidosas vaias.

A firmeza na condução do isolamento social permitiu a Goiás um dos melhores indicadores na contenção do avanço do novo coronavírus, indicam os números. Por outro lado, o controle da doença robusteceu a pressão pela retomada da atividade econômica. E Caiado foi se isolando, a ponto de provocar silêncio na base de apoio da Assembleia e só colher palavras de solidariedade junto à oposição. Então o médico cedeu ao político.

