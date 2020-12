Giro 360 Giro 360 #T2E52: O 'jabuti de Natal' da Câmara de Goiânia Programa é fruto de parceria do POPULAR com a Executiva FM

O Natal chegou e, com ele, a descoberta de que a Câmara de Goiânia fez uma reforma administrativa via emenda jabuti no projeto que mudou o organograma da prefeitura. O projeto passou na Casa em menos de 24 horas, o que explica porque as consequências dele só foram vistas depois: criação de novos cargos e um impacto anual de pelo menos R$ 1,9 milhão a partir do pró...