Giro 360 #T2E51: O 'truco' na equipe econômica de Bolsonaro

Os goianos começaram a ouvir falar do Regime de Recuperação Fiscal (RRF) em janeiro de 2019, quando Ronaldo Caiado (DEM) assumiu o governo. Depois de dois anos, algumas liminares do STF e muito discurso de dificuldade financeira, a autorização para o Estado ingressar no programa de socorro federal saiu, e veio na esteira de um "truco" dado na equipe econômica do...