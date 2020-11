Giro 360 Giro 360 #T2E41: Como fica Goiás no meio da ebulição política americana? Programa é fruto de parceria do POPULAR com a Executiva FM

Não é de agora que os Estados Unidos fervilham. No meio de uma crescente tensão racial, com o novo coronavírus sem dar mostras de retroceder, a maior economia do mundo mergulhou numa eleição por demais polarizada, indefinida mesmo 48 horas depois do fim da votação. Que tipo de reflexo esse processo doloroso pode ter no cenário político e econômico de Goiás? Nesse novo e...