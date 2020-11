Giro 360 Giro 360 #T2E40 EXTRA: O embolar dos números da Serpes em Goiânia Programa é fruto de parceria do Popular com a Executiva FM

É feriado, nós sabemos, mas a campanha não para e a gente também não. Então, aqui estamos já comentando os números da terceira rodada da pesquisa Serpes/O Popular sobre as intenções de voto para prefeito de Goiânia. Caio Henrique Salgado e Marcos Carreiro analisam os motivos do empate técnico entre Vanderlan Cardoso (PSD) e Maguito Vilela (MDB), e traçam também as exp...