Giro 360 Giro 360 #T2E39: Como fica a corrida à prefeitura com Maguito no hospital Programa é fruto de parceria do POPULAR com a Executiva FM

Nessa semana, o candidato a prefeito de Goiânia Maguito Vilela pegou um voo para São Paulo, onde foi tratar da fase mais aguda da Covid-19, deixando um vácuo de incertezas no ar. Com a saúde do ex-governador felizmente estável, a equipe de campanha se põe a medir os impactos desse afastamento forçado justo quando as pesquisas eleitorais indicavam tendência de alt...