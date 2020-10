Giro 360 Giro 360 #T2E38: Iris sai da política, mas a política não sai de Iris Programa é fruto de parceria do POPULAR com a Executiva FM

Iris Rezende anunciou aposentadoria e desde então se mantém religiosamente silencioso. Mas a firmeza de propósito do prefeito não faz dele uma figura apagada no processo eleitoral. Pelo contrário, não falta quem tente beber de seu prestígio, medido em pesquisa pelo Serpes. O veterano mandatário supera o presidente Jair Bolsonaro e o governador Ronaldo Caiado no que...