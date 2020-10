Giro 360 Giro 360 #T2E36: O efeito iôiô da base de Caiado Programa é fruto de parceria do POPULAR com a Executiva FM

Em que pese o clima seco do Cerrado, é na base da saliva que o governo Caiado tem conseguido aprovar agendas importantes na Assembleia. Eleito sob um guarda-chuva onde se abrigavam 11 partidos, a maioria miúdos, o governador e seus articuladores precisam negociar projeto a projeto. Esse esforço no varejo deve ser ainda mais necessário depois das eleições municipais. Com 12...