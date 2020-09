Giro 360 Giro 360 #T2E32: Votar em Goiânia vai ser uma ginástica cerebral Programa é fruto de parceria do POPULAR com a Executiva FM

Há quem jogue Sudoku. Outros preferem xadrez. Caça-palavras também ajuda. Mas o eleitor de Goiânia tem, a partir de agora, mais um instrumento para exercitar a memória. Passadas as convenções, serão 14 candidatos a prefeito, um número recorde. Quem é quem? O que faz? Quais as vantagens ou desvantagens? Neste episódio do Giro 360, Marcos Carreiro e Caio H...