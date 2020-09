Giro 360 Giro 360 #T2E31: Maguito se apresenta como um Iris digital Programa é fruto de uma parceria entre O Popular e a Executiva FM

A seis dias do prazo final para escolha dos candidatos, o ex-governador Maguito Vilela entrou de vez no jogo eleitoral de Goiânia ao anunciar sua pré-candidatura a prefeito pelo MDB. Veio na esteira da aposentadoria do atual prefeito Iris Rezende, a quem chamou de “ídolo”. Na condição de fã, citou o nome de Iris sete vezes em oito minutos: tentará colar seu nome a...