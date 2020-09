Giro 360 Giro 360 #T2E30: Iris promove o milagre da aceleração das eleições Programa é fruto de uma parceria entre O Popular e a Executiva FM

A coisa toda vinha num ritmo sonolento, mas a promessa de aposentadoria do prefeito Iris Rezende encerrou a temporada de bocejos na eleição municipal de Goiânia. No vácuo verbalmente deixado, fervilharam conversas a portas fechadas e uma candidatura ameaçou ressureição: a de Vanderlan Cardoso. O surgimento do nome do senador gerou um mal-estar no PSD, que já havi...