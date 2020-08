Giro 360 Giro 360 #T2E27: Nós é que votamos e eles que ficam tontos Programa é fruto de uma parceria entre O Popular e a Executiva FM

Sei que o estado de espírito não recomenda arroubos carnavalescos, mas não pude deixar de pensar no samba "Turma do Funil" ao ouvir esse episódio do Giro 360. Isso porque há tanto aspirante a prefeito de Goiânia que, para consolidar uma alternativa eleitoralmente robusta, a oposição vai precisar afunilar nomes. Com oito candidaturas mirando a formação de três chapas...