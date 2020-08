No primeiro ano do mandato, foi a penúria das contas públicas. No segundo, a pandemia. Não faltaram justificativas para o aparente o tédio do governador Ronaldo Caiado em relação à política eleitoral. Porém, a um mês das convenções partidárias para as eleições nos municípios, o trem acelerou.

Serão nove encontros até 31 de agosto com partidos da base do governo.

De antemão, surge a disposição em não ficar em cima do muro diante das querelas paroquiais que normalmente frustram alianças articuladas desde os gabinetes climatizados da capital. "É melhor deixar um contrariado do que dois" virou uma espécie de mantra nesse período que antecede os encontros.

Não deixe portanto de ouvir o episódio mais aconchegante da história do Giro 360. Não pelo tema, mas pelas circunstâncias. Isolados em suas casas, Caio Henrique Salgado e Marcos Carreiro gravaram o episódio debaixo do cobertor, para assegurar uma melhor acústica.

O bom é que temperatura caiu a ponto de não desidratar nossos estimados repórteres.