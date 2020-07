Giro 360 Giro 360 #T2E25: Por que demora tanto decidir qual a Goiânia que se quer? Programa é fruto de uma parceria entre O Popular e a Executiva FM

O programa que lhe chega aos ouvidos poderia ter sido gravado em setembro do ano passado sem que, fora o peso da omissão ao longo do tempo, parecesse despropositado. E será muito ruim se, daqui a semanas, ele ainda se mantiver atual. Isso porque o 25º episódio da segunda temporada do Giro 360 trata do Plano Diretor de Goiânia. O assunto parece técnico, por vezes ...