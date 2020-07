Giro 360 Giro 360 #T2E24: Eleição municipal testa o vigor da democracia Programa é fruto de uma parceria entre O Popular e a Executiva FM

O Brasil é um país de falsas suavidades. A começar pelo idioma macio herdado do colonizador, há elementos culturais a mascarar a profunda violência enraizada na nossa sociedade. Uma democracia germinada nesse solo também é aspera. Basta observar a história. O preâmbulo pouco ufanista introduz as dificuldades para as eleições municipais que se avizinham, objeto desse ...