Giro 360 #T2E21: O tom sobe em meio às incertezas na retomada

As respostas cambiantes do poder público ao avanço da pandemia em Goiás provocam um mal-estar institucional justo quando as estatísticas, crescentes, recomendariam a busca de consenso entre as lideranças. Enquanto o empresário se vê na posição de provedor da maior cota do sacrifício exigido pela circunstância, o governador Ronaldo Caiado lembra que a crise sanitária não po...