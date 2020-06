Giro 360 Giro 360 #T2E20: Vírus infecta o calendário da eleição municipal Programa é fruto de uma parceria entre O Popular e a Executiva FM

Se tomarmos a metáfora geológica do Luiz Henrique Mandetta, lá no início da pandemia, dá para dizer que Goiás está escalando a montanha. Por isso Caio Henrique Salgado e o Marcos Carreiro gravaram o 20º episódio da segunda temporada do Giro 360 de casa (cada um da sua, frise-se), sem se expor aos atrevimentos do novo coronavírus. Se você puder, aliás, faça o mesmo....