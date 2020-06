Giro 360 Giro 360 #T2E18: As relações familiares e as crises do governo Caiado Programa é parceria do POPULAR com a Executiva FM

Crise política é um termo para lá de comum no vocabulário brasileiro e, em meio a uma pandemia, Goiás se contaminou de vez pela crise política, a partir de suspeitas de irregularidades que resultaram em complicações para dois nomes do governo estadual e com um fator em comum: parentes e pessoas próximas do governador Ronaldo Caiado (DEM), que permanece em absoluto silêncio s...