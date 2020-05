Giro 360 Giro 360 #T216: Creiam: esse episódio não fala do coronavírus Parceria entre O Popular e a Executiva FM, programa fala, dessa vez, sobre a eleição municipal que em tese se avizinha

Ok, o vírus ainda continua por aí, convidando a turma dos sensatos a esticar a temporada no refúgio doméstico. Mas os movimentos em torno da eleição municipal assumiram tal envergadura que Caio Henrique Salgado e Marcos Carreiro conseguiram a façanha de fazer um episódio inteiro livre da infecção do Sars Cov 2. Surgiram tantos atores na corrida eleitoral q...