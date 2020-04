Giro 360 Giro 360 #T212: Caiado divide indigesto bolo do desgaste com os prefeitos Programa é fruto de uma parceria entre O Popular e a Executiva FM

Com o salvo-conduto dado pelo Supremo Tribunal Federal, que deu autonomia a Estados e municípios no combate à pandemia, o decreto estadual despressurizou o governo sobre a questão da reabertura da economia. Prefeitos se serviram com apetite da flexibilização prevista no decreto. Academias, shoppings e restaurantes voltaram a abrir as portas pelo interior de Goiás. Igreja...