Giro 360 Giro 360 #T211: Será possível blindar salário de servidores na pandemia? Programa é fruto de uma parceria entre O Popular e a Executiva FM

Governadores e prefeitos fazem, nesse momento, um malabarismo para fechar as contas. Pior: jogam os malabares no escuro. Isso porque não é possível prever com exatidão o tamanho do impacto da pandemia de coronavírus na arrecadação. Em Goiás, Executivo, Legislativo e Judiciário pactuaram um corte de 20% no custeio, ou seja, aluguéis, energia, insumos e todo aque...