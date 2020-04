Giro 360 Giro 360 #T208: "Pandemia também atinge o 'mercado' do voto" Programa é fruto de uma parceria entre O Popular e a Executiva FM

O isolamento social adotado em resposta à pandemia de coronavírus também mudou radicalmente as articulações com vistas às eleições de 2020. Com o prazo para filiações se encurtando, aspirantes a cargos eleitos mergulham nos recursos de telecomunicação, numa tentativa de substituir o olho no olho temporariamente inviabilizado. Nesse episódio, o oitavo da segunda ...