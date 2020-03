Giro 360 Giro 360 #T207: Caiado pode alegar qualquer coisa, menos surpresa Programa é fruto de uma parceria entre O Popular e a Executiva FM

No episódio da semana passada, governistas foram unânimes em criticar a abordagem de Caio Henrique Salgado, editor da coluna mais lida do jornal, e do repórter Marcos Carreiro. Embora alicerçada em declarações públicas e informaçõs de bastidores que se reveleram fato, a dupla de apresentadores do Giro 360 se viu sob acusações de alimentar picuinhas políticas entre o p...