Giro 360 #T205: Coronavírus contagia a política goiana

#T205: Coronavírus contagia a política goiana

O coronavírus não é um assunto essencialmente novo na agenda dos goianos. No início de fevereiro, quando a distância desde a China fazia da doença uma ameaça distante, foi em Anápolis que os brasileiros resgatados do epicentro do novo vírus encontraram abrigo. Em que pese certas reações passionais em contrário, foi um gesto de responsabilidade e compromisso com a ...