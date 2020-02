Giro 360 Giro 360 #T201: Estado insiste no socorro contra cofres vazios Podcast é uma parceria do POPULAR com a Executiva FM

Prolongamento sonoro da coluna mais lida do POPULAR, o podcast Giro 360 começa hoje a segunda temporada. Depois de 47 episódios em 2019, o programa reafirma o propósito de dissecar os bastidores da política goiana, mas agora com uma linguagem mais ágil. “Aprofundamos os fundamentos do roteiro, o que assegura um acabamento mais refinado e, ao fim, uma melhor experiência a...