Giro 360 Giro 360 #47: As hérnias na espinha dorsal da política em 2019 Programa é fruto de uma parceria entre O Popular e a Executiva FM

No encerramento da primeira temporada do Giro 360, Marcos Carreiro e Caio Salgado passam a régua no 2019 da política goiana. E foram dois os temas mais recorrentes nessas 47 primeiras semanas do programa: o ajuste fiscal do Estado e a ausência de oposição ao governo na Assembleia Legislativa.