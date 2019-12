Giro 360 Giro 360 #46: Não baixa a fervura no PIB Programa é fruto de uma parceria entre O Popular e a Executiva FM

No penúltimo programa do ano, Fabiana Pulcineli e Caio Salgado observam a escalada da tensão entre o governo do Estado e os empresários, sobretudo depois de o governador Ronaldo Caiado projetar corte de R$ 1 bilhão nos incentivos fiscais para 2020. Na Assembleia, onde projetos robustos voam antes do recesso, o governo também se viu metido em estratégias, dessa vez de...