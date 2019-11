Giro 360 Giro 360 #40: o perigo da extinção em massa de municípios goianos Programa é fruto de uma parceria entre O Popular e a Executiva FM

Episódio #40 do podcast Giro 360, uma parceria entre O Popular e Executiva FM. Fabiana Pulcineli e Marcos Carreiro comentam a angústia de cidades goianas com menos de 5 mil habitantes e que, de cada R$ 10 que arrecadam, pelo menos R$ 9 vêm de repasses do Estado e da União. Novo pacto federativo proposto pelo ministro da Economia Paulo Guedes propõe tirá-las do mapa, a...