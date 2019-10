Giro 360 Giro 360 #38: Servidor público deveria ouvir esse episódio para saber de sua aposentadoria Programa é fruto de uma parceria entre O Popular e a Executiva FM

Episódio #38 do podcast Giro 360, uma parceria entre O Popular e Executiva FM. Na pauta, a Assembleia permeia todos os blocos. No primeiro, deputados discutem aumento da alíquota na contribuição dos servidores no projeto de Reforma da Previdência do Estado, que, por incluir os municípios, encontra um ambiente mais azeitado para aprovação. No segundo, numa manobra quase s...