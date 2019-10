Giro 360 Giro 360 #37: O apetite por eleição na Assembleia e... quem vai pagar a conta do ônibus? Programa é fruto de uma parceria entre O Popular e a Executiva FM

Episódio #37 do podcast Giro 360, uma parceria entre O Popular e Executiva FM. Na pauta, a Assembleia gosta tanto de eleição que vai fazer duas no mesmo ano: a futura mesa, cujo mandato começa só em 2021, será eleita agora dia 30. E, se você tem carro, melhor ouvir o que Marcos Carreiro e Caio Salgado falam sobre as possíveis fontes de financiamento do transporte coletivo.