Giro 360 Giro 360 #36: Estado encara reforma da Previdência e a efervescência pelas emendas na Assembleia Programa é fruto de uma parceria entre O Popular e a Executiva FM

Episódio #36 do podcast Giro 360, uma parceria entre O Popular e Executiva FM. Na pauta, os obstáculos políticos para o avanço da Reforma da Previdência dos servidores goianos, depois que o governo do Estado cansou de esperar a decisão no Congresso Nacional. Também observamos a efervescência na Assembleia, que, ao imprimir lentidão a projetos do Executivo, pressiona p...