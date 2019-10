Giro 360 Giro 360 #35: a ginástica para se ajustar ao cálculo de pessoal e a queda de braço pelos incentivos Programa é fruto de uma parceria entre O Popular e a Executiva FM

Episódio #35 do podcast Giro 360, uma parceria entre O Popular e Executiva FM. Na pauta, governo do Estado, Assembleia e Justiça tentam se adequar ao teto de gastos com funcionalismo, depois de o Supremo contestar a lei goiana sobre o tema. Marcos Carreiro, que substitui Bruna Aidar no programa, também debate com Caio Salgado os esforços em torno da política de incentivos f...