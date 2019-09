Giro 360 Giro 360 #34: Prefeitura abre bolso para 2020 e o revés na tentativa de fazer carro financiar ônibus Programa é fruto de uma parceria entre O Popular e a Executiva FM

Episódio #34 do podcast Giro 360, uma parceria entre O Popular e Executiva FM. Na pauta, prefeito Iris Rezende abre o bolso no orçamento do ano que vem, quando haverá eleições, e a tentativa, até aqui malfadada, de fazer o proprietário de carro ajudar a financiar a tarifa de ônibus, através do aumento do valor do licenciamento.