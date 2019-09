Giro 360 Giro 360 #33: a saída forçada da Família Arantes do PTB e o contorcionismo legislativo pelo amianto Programa é fruto de uma parceria entre O Popular e a Executiva FM

Episódio #33 do podcast Giro 360, uma parceria entre O Popular e Executiva FM. Na pauta, a retirada forçada da Família Arantes do PTB, que deve buscar abrigo no MDB de Iris Rezende, e a lei que libera a extração de amianto em solo goiano, a despeito da proibição determinada pela mais alta corte do País.