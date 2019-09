Giro 360 Giro 360 #32: o malabarismo do Estado nos gastos com pessoal e a hesitação tucana na Assembleia Programa é fruto de uma parceria entre O Popular e a Executiva FM

Episódio #32 do podcast Giro 360, uma parceria entre O Popular e Executiva FM. Na pauta, a decisão do Supremo Tribunal que obriga o Estado a malabarismos para ajustar os gastos com pessoal ao limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e mais um voo para longe do ninho de tucano na Assembleia Legislativa de Goiás.