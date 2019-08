Giro 360 Giro 360 #30: A pacificação entre governo e Assembleia e a fricção de forças pelo Plano Diretor Programa é fruto de uma parceria entre O Popular e a Rádio Executiva

Episódio #30 do podcast Giro 360, uma parceria entre O Popular e Executiva FM. Na pauta, o distensionamento nas relações entre o governo e a Assembleia, além do embate político pela indicação do relator do projeto do Plano Diretor na Câmara de Goiânia