Giro 360 Giro 360 #28: Assembleia tenta engessar orçamento do Estado e Caiado mobiliza forças no interior Programa é fruto de uma parceria entre O Popular e a Rádio Executiva

Episódio #28 do podcast Giro 360, uma parceria entre O Popular e Executiva FM. Na pauta, a postura da Assembleia no sentido de encurtar o espaço para remanejamentos orçamentários pelo Estado e a estratégia do governo Caiado de nomear ex-prefeitos e ex-deputados para reforçar a presença no interior.