Giro 360 Giro 360 #27: o cabo de guerra do governador com deputados e as movimentações do MDB para 2020 Programa é fruto de uma parceria entre O Popular e a Rádio Executiva

Episódio #27 do podcast Giro 360, uma parceria entre O Popular e Executiva FM. Na pauta, o embate do governador Ronaldo Caiado com deputados estaduais e a montagem do diretório metropolitano do MDB com vistas às eleições na capital.