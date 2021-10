As eleições de 2022, como se sabe, já começaram. Principalmente para quem está de olho em uma vaga na chapa majoritária, como possíveis candidatos a senador e a governador. Dessa forma, todos eles começaram a intensificar suas conversas em busca de apoios.

Os últimos dias foram marcados, por exemplo, pela volta do PP de Alexandre Baldy ao governo de Ronaldo Caiado (DEM), e por dezenas de reuniões feitas por Henrique Meirelles (PSD) com políticos e empresários em um hotel de Goiânia. Tudo no sentido de fortalecerem seus nomes à disputa pelo Senado.

Já pensando no governo, tanto Caiado quanto o prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha (sem partido), foram atrás dos vereadores de Goiânia.

É sobre esse cenário de intensas conversas as análises feitas por Marcos Carreiro e Caio Henrique Salgado neste episódio 134 do Giro 360.